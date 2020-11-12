Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 12 листопада

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 12 листопада: в Україні виявлено 500 865 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 11 057 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 12 333 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 539 794 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 500 865 Одужали 227 694 Померли 9 145

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (47 563) та у Харківській області (46 469. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 13 153 Волинська область 17 610 Дніпропетровська область 19 169 Донецька область 15 478 Житомирська область 20 589 Закарпатська область 18 470 Запорізька область 16 084 Івано-Франківська область 26 252 Кіровоградська область 3 422 Київ 47 563 Київська область 22 431 Львівська область 35 535 Луганська область 4 822 Миколаївська область 11 373 Одеська область 30 704 Полтавська область 13 767 Рівненська область 23 585 Сумська область 16 101 Тернопільська область 22 798 Харківська область 45 469 Херсонська область 6 0272 Хмельницька область 21 392 Чернівецька область 26 699 Черкаська область 11 323 Чернігівська область 10 804

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-11-2020:

Захворіли 52 441495 Одужали 36 677 514 Померли 1 289 753 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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