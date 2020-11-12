Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 12 листопада

  • 121
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 12 листопада: в Україні виявлено 500 865 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 11 057 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 12 333 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 539 794 результатів тестування на COVID-19.
Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 12 листопада - фото 434634

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 500 865
Одужали 227 694
Померли 9 145

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (47 563) та у Харківській області (46 469. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 13 153

Волинська область

 17 610

Дніпропетровська область

 19 169

Донецька область

 15 478

Житомирська область

 20 589

Закарпатська область

 18 470

Запорізька область

 16 084

Івано-Франківська область

 26 252

Кіровоградська область

 3 422

Київ

 47 563

Київська область

 22 431

Львівська область

 35 535

Луганська область

 4 822

Миколаївська область

 11 373

Одеська область

 30 704

Полтавська область

 13 767

Рівненська область

 23 585

Сумська область

 16 101

Тернопільська область

 22 798

Харківська область

 45 469

Херсонська область

 6 0272

Хмельницька область

 21 392

Чернівецька область

 26 699

Черкаська область

 11 323

Чернігівська область

 10 804

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 12 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 12 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-11-2020:

Захворіли

52 441495
Одужали

36 677 514
Померли

1 289 753

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
  • 06 листопада, 18:00
  • 792
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 1952
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2635545
Загрузка...
Новини