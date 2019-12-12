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9-річний бельгієць покинув бакалаврат заради докторантури

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Хлопчик так і не став наймолодшим випускником університету - фото 1
Хлопчик так і не став наймолодшим випускником університету

Лоран Сімонс, дев'ятирічний бельгієць, який повинен був отримати диплом бакалавра у цьому місяці, покинув свій університет, щоб вступити в докторантуру іншого вишу. Ось такі пироги!

Сімонс навчався на факультеті електромеханіки у Технічному університеті Ейндховена. Його батьки розраховували, що він освоїть трирічну програму бакалаврату за 10 місяців і стане наймолодшим випускником вишу.

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Планувалося, що він складе останні іспити у грудні, проте їх виявилося занадто багато – університет запропонував продовжити навчання до середини 2020 року.

9-річний бельгієць покинув бакалаврат заради докторантури - фото 373893

Сімонси продовжувати навчання відмовилися, заявивши, що Лорану запропонували докторантуру в американському виші (якому саме, вони не уточнили). Про успіхи сина батьки вирішили повідомляти лише після кожного пройденого курсу.

Керівництво Технічного університету сказало, що шкодує про вибір Сімонсів, однак утримувати нікого не збирається.

Науковим керівникам сподобалося працювати з Лораном не тільки через його талант, а й тому що він дуже доброзичливий і допитливий хлопчик. Наші двері для нього все ще відчинені, – сказали представники університету.

9-річний бельгієць покинув бакалаврат заради докторантури - фото 373894

Проте співробітники вишу звинувачують батьків Сімонса в тиску на дитину. За їх словами, батько Лорана, Олександр, просто намагається створити галас навколо сина – звідси і мета домогтися його випуску у дев'ять років. Ймовірно, сім'я планувала побити рекорд американця Майкла Кірні, який отримав диплом бакалавра у 10 років.

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Джерело: CNN
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