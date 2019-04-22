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Новий рейтинг найнебезпечніших паролів

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Повторне використання пароля – це серйозний ризик - фото 1
Повторне використання пароля – це серйозний ризик / Southern Living

Експерти проаналізували 100 000 найпоширеніших паролів, якими користувалися кіберзлочинці. У рейтинг потрапили імена, назви футбольних команд, назви рок-груп і імена супергероїв.

Британський центр кібербезпеки опублікував рейтинг найнебезпечніших паролів.

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Топ п'ять найнебезпечніших комбінацій паролів виглядає так:

  1. 12345 його використовують 23,2 млн. людей
  2. 123456789 його використовують 7,7 млн. людей
  3. Qwerty його використовують 3,8 млн. людей
  4. Password його використовують 3,6 млн. людей
  5. 1111111 його використовують 3,1 млн. людей

Також до рейтингу потрапили імена, назви футбольних команд, назви рок-груп і імена супергероїв. Серед популярних небезпечних паролів: liverpool, blink182, superman, metallica, eminem і інші.

"Повторне використання пароля це серйозний ризик, якого можна уникнути. Ніхто не зможе захистити конфіденційні дані за допомогою таких слів як ім'я, місцева футбольна команда або улюблена група", – відзначили в компанії.

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Джерело: ncsc.gov.uk
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