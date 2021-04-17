Новий Range Rover випробували на перегоновому треку: відео

У мережі з'явилося відео з випробувань Range Rover п'ятого покоління. Як і на ранніх шпигунських фотографіях, тестовий прототип повністю покритий камуфляжною плівкою, проте вже можна зробити деякі висновки.

Про новий Range Rover відомо, що його побудують на модульній платформі MLA (Modular Longitudinal Architecture) з поздовжнім розташуванням двигуна, повідомляє motor1.

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За попередніми даними, позашляховик буде легший за попередника, що позитивно позначиться на динаміці і економічності. Флагман Land Rover стане найбільш технічно просунутим за всю півстолітню історію моделі.

Очікується, що Range Rover дебютує з гібридними установками, а пізніше в продаж надійде повністю електрична версія з батареєю місткістю 100 кіловат-годин і запасом ходу до 480 кілометрів. Крім того, зі зміною покоління позашляховик додасть в розкоші, щоб скласти конкуренцію Bentley Bentayga і Rolls-Royce Cullinan.

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