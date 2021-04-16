38-річну Волгу в ідеальному стані продають в Німеччині: фото

На німецькій онлайн-майданчик виставили на продаж синій ГАЗ-24 Волга 1983 року випуску. За автомобіль продавець планує вторгувати 8500 євро.

Волга знаходиться в німецькій комуні Шкопау. Судячи із представлених фотографій, ГАЗ-24 у хорошому стані. На синьому кузові автомобіля немає ніяких слідів експлуатації, а на хромованих бамперах відсутня будь-яка корозія. Про це пише autoscout24.

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За словами продавця, седан в ідеальному і технічному стані. Волга обладнана 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 95 кінських сил, який комплектується механічною трансмісією.

Інтер'єр автомобіля також має непоганий вигляд. Салон виконаний з червоної тканини і шкіри з обробкою приладової панелі і торпедо під дерево. У комплектацію Волги входить радіомагнітола, запасне колесо в багажному відділенні, а також оригінальна інструкція з експлуатації. Єдиною проблемою цього лота є те, що 38-річний ГАЗ-24 не відповідає сучасним європейським нормам щодо викидів.

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