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Новий президент Аргентини у прямому ефірі розіграв свою останню зарплату
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Буквально на днях відбулася інавгурація Хав'єра Мілея. А напередодні аргентинський президент вирішив у прямому ефірі розіграти свою останню заробітну плату.
Зробив він це у п'ятницю 15 грудня під час прямої відеотрансляції в інстаграмі. В ефірі Хав'єр Мілей розіграв свою останню зарплату, яку отримав як депутат.
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Це останній розіграш моєї депутатської зарплати, тому що я тепер знайшов собі іншу роботу,
– пожартував президент.
Він на відео показав свій новий офіс, а також атрибутику президента Аргентини.
Отже, Хав'єр Мілей розіграв 2,1 мільйона аргентинських песо. Це приблизно 2500 доларів. За даними сайту Infobae, на розіграш зареєструвалися 2,8 мільйона людей. Це – 6,3% населення країни. Виграла цю суму Вероніка Гомес.
Хав'єр Мілей розіграв місячну зарплату: дивіться відео
Мілей закликав не піддаватися песимізму
Також Хав'єр Мілей пообіцяв розіграти свою щомісячну зарплату під час парламентської кампанії два роки тому. Зробити це він вирішив, щоб відмежуватися від "касти". Так новоспечений президент називає політичний клас, який звинувачує у постійній наявності привілеїв.
Крім того, під час розіграшу Хав'єр Мілей звернувся до аргентинців. Він закликав їх не піддаватися песимізму після радикальних економічних заходів. Їх уряд країни оголосив цього тижня.
Зокрема мовиться про девальвацію песо на 50 відсотків, а також суттєве скорочення державних витрат. За словами новоспеченого президента, він відданий справі припинення інфляції в Аргентині. Наразі вона становить понад 160 відсотків на рік.
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