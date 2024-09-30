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Цей кросовер отримав нуль зірочок у краштестах
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Chevrolet Groove – це невеликий кросовер, про який мало хто знає. Він дебютував близько чотирьох років тому і вразив нас своєю стартовою ціною в $12 000.
По суті, це оновлений Baojun 510, який виробляється в Китаї спільним підприємством SAIC-GM-Wuling. Він експортується на ринки Латинської Америки та Близького Сходу, де носить значок Chevrolet, пише Motor1.
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Менш вражаючим є рівень безпеки, який він забезпечує у разі фронтального та бокового зіткнення, згідно з краш-тестом Latin NCAP. Програма оцінки нових автомобілів для Латинської Америки та Карибського басейну дала субкомпактній моделі невтішну оцінку в нуль зірок. При лобовому зіткненні кросовер продемонстрував "нестабільну структуру", а захист грудної клітки, колін та ступнів водія був лише "незначним".
У тесті на бічний удар було зафіксовано "значне проникнення в пасажирський салон". Latin NCAP зазначає, що Groove має лише чотири подушки безпеки в стандартній комплектації, а передові системи допомоги водієві навіть не пропонуються як опціональне обладнання. При оцінці захисту пішоходів невеликий позашляховик забезпечив лише "слабкий і незначний" захист голови. Захист верхньої частини ніг був "слабким", а захист нижньої частини ніг – "добрим і незначним".
Chevrolet Groove провалив краштест: дивіться відео
Нуль зірок – результат низьких оцінок у всіх основних категоріях: 39,42% для дорослих пасажирів, 68,57% для дітей, 36,37% для захисту пішоходів та вразливих учасників дорожнього руху, а також 58,14% для допомоги у забезпеченні безпеки. Латиноамериканський NCAP навіть заявив, що люди не повинні купувати Groove, доки Chevrolet не зробить його безпечнішим. Ось що сказав голова організації Стефан Бродзяк:
"Ми звертаємося до Chevrolet із закликом усунути серйозні недоліки в безпеці Chevrolet Groove, який отримав нуль зірок, незважаючи на свою популярність в Латинській Америці. Тести латиноамериканського відділення NCAP виявили нестабільну конструкцію і незначний захист для дорослих пасажирів, а також низький рівень безпеки пішоходів і відсутність необхідних технологій, таких як ADAS. Оскільки цей позашляховик є найбільш продаваним у Чилі, його широке використання становить значний ризик для споживачів.
Ми закликаємо Chevrolet зробити безпеку пріоритетом, покращивши цілісність конструкції, підвищивши захист пасажирів та оснастивши всі версії Groove сучасними функціями безпеки. Ми наполегливо рекомендуємо споживачам уникати цієї моделі до тих пір, поки не будуть зроблені і протестовані значні поліпшення".
Дехто може заперечити, що дешева машина не може бути такою ж безпечною, як дорожча, яка краще зроблена і має додаткове обладнання для безпеки. Це справедливе твердження, але воно не означає, що всі доступні автомобілі отримують нуль зірок у краш-тестах.
Недорога Dacia Sandero отримала дві зірки від Euro NCAP, коли її тестували кілька років тому. Якщо говорити про румунський бренд, що належить Renault, то навіть електричний міський автомобіль Spring китайського виробництва отримав зірку.
Жорстока реальність полягає в тому, що завжди будуть йти на компроміси для зниження виробничих витрат, щоб продавати більш доступну продукцію. Однак отримані прибутки можуть бути зведені нанівець, якщо урядові програми з безпеки автомобілів підкреслюють небезпеку аварій у транспортних засобах з нульовим рейтингом. Тривожні результати цих тестів можуть переконати людей купувати щось інше.
Але Chevrolet – не єдине велике ім'я в автомобільній індустрії, яке опинилося в цій делікатній ситуації. Інший невеликий кросовер, Toyota Raize, також "заробив" нуль зірок від Latin NCAP на початку цього місяця.
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Згодом журналісти отримали коментар від компанії:
"Chevrolet Groove в стандартній комплектації має чотири подушки безпеки (дві фронтальні та дві бічні), антиблокувальну систему на всі колеса та дискові гальма з електронним розподілом гальмівних зусиль, систему курсової стійкості StabiliTrak, камеру заднього виду та нагадування про необхідність пристебнути ремінь безпеки – на рівні з іншими автомобілями, представленими на ринку. Groove, як і всі автомобілі, які ми виробляємо по всьому світу, відповідає всім державним нормам безпеки в країнах, де вони продаються".
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