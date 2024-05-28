"Липа": Нікіта Кісельов презентував трек про пристрасне кохання, що збиває з ніг

Сповнений кохання співак та композитор Нікіта Кісельов презентував грайливу композицію про кохання "Липа". У мережі вже оцінили новий трек.

"Липа" – це гімн закоханого чоловіка, що в пориві пристрасної любові до дівчини співає про свої почуття. Дивіться атмосферний ролик на YouTube.

До слова: Фронтвумен українського рок-гурту AMARIIA презентує свій поппроєкт Mar'ya

Цьому вираженню емоцій сприяє зваблива й романтична атмосфера літа, що дурманить та змушує закохуватися в дівчину знову й знову. Нікіта Кісельов співає про красу любові в поєднанні з теплими вечорами та неймовірним ароматом квітучої липи.

Я впевнений, що кожен чоловік знає ці емоції, коли починаєш закохуватися в дівчину, яка подобається до нестями. В такі моменти ти ніби окрилюєшся і весь світ навколо співає разом з тобою. Так само кожна дівчина знає, що кохати та бути коханою – одне з найкращих почуттів на світі, яке призводить до усмішки, яка не зникає з обличчя, – поділився співак.

За словами виконавця, його пісня "Липа" натхненна саме романтикою літніх вечорів та пристрастю між партнерами.

Реакція мережі:

"Чудовий виконавець, чудесна пісня, прекрасна українська природа – що може бути краще!"

"В Нікіти талант створювати хіти. Як завжди гарно і стильно"

"Стильно вийшло) Гарний кліп) Бажаю 10 мільйонів переглядів)"

"Кліп класний. Якась ностальгія промайнула, про безтурботний час. Дякую!"

"Локація – ніби перенеслась в заставку Windows дитинства. Дуже стильний та якісний кліп"

І ще: WELLBOY показав силу кохання у новому кліпі "Цифри", створеному за допомогою ШІ