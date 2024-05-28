Фронтвумен українського рок-гурту AMARIIA презентує свій поппроєкт Mar'ya

Фронтвумен українського рок-гурту AMARIIA – учасників Нацвідбору Євробачення-2022, Марія Архіпова презентує свій сольний поппроєкт Mar'ya та дебютний сингл "Знаю", який присвячується кожному, хто закоханий або колись кохав.

Сингл "Знаю" – це мелодійна мантра кохання, яка охоплює душу своєю поетичною проникливістю. Дивіться атмосферний ролик на YouTube.

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В нотах композиції "Знаю" відбивається ніжність, але й неспокій думок, що ховаються у серці кожного, хто колись кохав. Це пісня про віру в кохання, але й про невизначеність долі, що витає в повітрі, немов туман. Кожен рядок є як відлунням серця, яке співає свої найглибші сповіді вночі.

Основний меседж пісні "Знаю" лунає як заклик для відкритості серця коханню, попри його невизначеності та протиріччя. Композиція спонукає нас відчути магію цього надзвичайного почуття, яке може змінити наше життя, змушуючи нас відчувати себе живими, – коментує Mar'ya.

Зі слів співачки, пісня нагадує, що кохання – це подорож, де нас можуть супроводжувати неспокій та сумніви, але саме ці відчуття роблять нас справжніми. Відкриваючи наше серце смутку і радості, ми відчуваємо себе повністю істинними – це найважливіше.

Кохання – це неймовірне почуття, що наповнює серце і змушує його битися частіше. Але варто відкривати своє серце і не боятись розбіжності почуттів, адже саме почуття роблять нас живими людьми. Пісня говорить про важливість прийняття невизначеності та здатність зберегти віру в кохання, навіть у найтемніші моменти нашого життя. Вона закликає слухачів міркувати про непередбачувану природу відносин і віддатися вірі в те, що кохання завжди варте боротьби, – розповідає Марія Архіпова.

Крім дебютного синглу, Mar'ya незабаром презентує й рок-версію пісні, а також співачка не залишить слухачів гурту AMARIIA без сюрпризів. Вже найближчім часом гурт планує анонсувати свій новий потужний англомовний сингл і приємний бонус для шанувальників.

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