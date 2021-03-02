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Новий ноутбук Redmi кинули під авто, щоб довести його міцність: відео

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RedmiBook Pro пройшов краш-тест автомобілем - фото 1
RedmiBook Pro пройшов краш-тест автомобілем

Недавно представлений ноутбук Redmi пройшов оригінальний краш-тест під колесами автомобіля. Примітно, що під час випробувань дисплей портативного ПК залишився цілим, а сам він повністю зберіг свою працездатність.

Відеоролик з демонстрацією процесу нагадує офіційний рекламний матеріал – імовірно його опублікували у соцмережі Weibo і пізніше "розібрали" блогери з різних YouTube-каналів.

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Так чи інакше, 15-секундний відеоряд демонструє, як RedmiBook Pro поклали на асфальт і переїхали задні колеса легкового автомобіля. Попри настільки істотне навантаження, кришка ноутбука не отримала фізичних ушкоджень і легко відкрилася, а дисплей продовжив нормально працювати.

За заявою Redmi, в конструкції корпусу пристрою використовується авіаційний алюміній, обробка якого на верстатах з числовим програмним керуванням складається з 17 етапів. Лінійка RedmiBook Pro представлена ​​двома моделями з діагоналлю дисплея 14 і 15,6 дюйма. Всі новинки отримали процесори Intel Core 11-го покоління і графіку GeForce MX450 (опціонально).

Стартова вартість RedmiBook Pro 14 з процесором Intel Core i5, 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті становить $ 697.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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