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Новий Nissan X-Trail: з'явилося перше відео з авто
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Nissan готується представити новий X-Trail. Наразі можемо подивитися трейлер-відео про новинку!
Щоб підігріти інтерес до новинки, компанія опублікувала перше відео з деталями її зовнішності і назвала дату дебюту: він відбудеться 19 квітня в рамках автосалону в Шанхаї.
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На свіжих кадрах Nissan X-Trail четвертого покоління не видно відмінностей від його американського побратима Rogue, який дебютував ще в червні минулого року. Китайська версія отримає такий самий силует, двоярусну оптику і вигнуту V-образну вставку решітки радіатора.
Трициліндровий двигун об'ємом 1,5 літра розвиває 204 кінських сили і 300 Нм крутного моменту і буде за замовчуванням поєднуватися з системою повного приводу.
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