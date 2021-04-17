Новий Nissan X-Trail: з'явилося перше відео з авто

Nissan готується представити новий X-Trail. Наразі можемо подивитися трейлер-відео про новинку!

Щоб підігріти інтерес до новинки, компанія опублікувала перше відео з деталями її зовнішності і назвала дату дебюту: він відбудеться 19 квітня в рамках автосалону в Шанхаї.

І ще: Три ситуації, коли водій, який ударив машину ззаду, не винен

На свіжих кадрах Nissan X-Trail четвертого покоління не видно відмінностей від його американського побратима Rogue, який дебютував ще в червні минулого року. Китайська версія отримає такий самий силует, двоярусну оптику і вигнуту V-образну вставку решітки радіатора.

Трициліндровий двигун об'ємом 1,5 літра розвиває 204 кінських сили і 300 Нм крутного моменту і буде за замовчуванням поєднуватися з системою повного приводу.

Це цікаво: Ілон Маск приїхав на Cybertruck на завод в Техасі і показав нові деталі пікапа