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Новий Nissan Note розкрили до прем'єри: як виглядає топове авто

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Nissan Note - фото 1
Nissan Note / formacar

Зовнішність і салон нового Nissan Note розкрили до прем'єри. Японські журналісти поділилися фотографіями фірмового буклета Nissan: на зображеннях відображений інтер'єр і екстер'єр хетчбека третього покоління.

Офіційний дебют Note запланований на вівторок, 24 листопада.

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Після зміни поколінь Nissan Note стане ще більше схожим на звичайний хетчбек, хоча модель першої генерації цінували за двооб'ємний кузов, як у мікровена. Однак дизайн новинки пропорційний: капот став довшим, передні фари теж, збільшилася площа п'ятих дверей. Ліхтарі тепер двоскладові: під ними чорна глянсова підкладка.

Ймовірно, на офіційних знімках зображена повнопривідна топверсія Note з повністю світлодіодною оптикою і двокольоровим забарвленням кузова. Судячи з аеродинамічних колісних дисків і відсутності вихлопних патрубків, Note збереже тримоторну послідовну гібридну установку E-Power. Це означає, що передню вісь хетчбека буде приводити в рух електродвигун, а у випадку пробуксовування задню вісь почне обертати окремий електромотор.

Новий Nissan Note розкрили до прем'єри: як виглядає топове авто - фото 436221

Новий Nissan Note розкрили до прем'єри: як виглядає топове авто - фото 436222

Новий Nissan Note розкрили до прем'єри: як виглядає топове авто - фото 436223

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Джерело: formacar
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