Harley-Davidson випустила електровелосипеди за ціною китайського електрокара

Harley-Davidson ніколи не відрізнялася демократичними цінами. Досі компанія була відома в основному дорогими мотоциклами, а тепер представила першу лінійку електричних велосипедів, вартість найдешевшого з яких виявилася дорожчою за деякі китайські автомобілі.

Легендарний виробник мотоциклів Harley-Davidson представив перші моделі власних електричних велосипедів – Serial 1 Cycle. Всього планується випустити два сімейства: MOSH / CTY і RUSH / CTY. При цьому останнє отримає ще й три різновиди: звичайну, Step-Thru і Speed.

Це цікаво: Рейтинг найнадійніших автомобільних брендів: лідер несподівано змінився

Усі велосипеди оснастять двигуном на 250 Вт з обертовим моментом до 90 Нм. Керування відбуватиметься за допомогою автоматичної коробки передач Enviolo Automatiq. Передбачено чотири рівні потужності, і власник у залежності від швидкісних умов і бажаної автономності зможе перемикатися між різними режимами їзди. Налаштування параметрів відбуватиметься за допомогою смартфона по Bluetooth.

Літій-іонний акумулятор інтегрований у раму, як і світлодіодні ліхтарі спереду і ззаду. Ремінний привід з карбону, що дозволить знизити витрати на обслуговування та зробити рух плавнішим. Різниця між моделями визначається деякими технологічними поліпшеннями, а також об'ємом акумулятора.

MOSH / CTY вагою у 21,7 кг оцінений у $ 3399 і отримає акумулятор на 529 Втг з запасом ходу від 56 до 168 км

вагою у 21,7 кг оцінений у $ 3399 і отримає акумулятор на 529 Втг з запасом ходу від 56 до 168 км RUSH / CTY вагою 26,7 кг коштує $ 4449, отримає акумулятор на 706 Втг і автономність до 185 км

Є кілька проміжних моделей, в яких виробник використовує інші конфігурації акумуляторів і полегшену раму. Наприклад, RUSH / CTY Speed ​​зможе розганятися до 45 км/год і коштуватиме $ 4999. Найпотужніша версія надійде в продаж тільки в США влітку 2021 року.

Читайте також: Представлено концепт-кар GAC: футуристичний автомобіль з гігантськими дисплеями