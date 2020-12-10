Новий Mitsubishi Outlander сфотографували без камуфляжу

В Instagram опублікували фотографії Mitsubishi Outlander нового покоління. Кросовер помітили на одній зі стоянок.

Зазначимо, кузов не був прикритий камуфляжем, що дозволило розглянути новинку в усіх подробицях.

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Свіжі фотографії підтверджують припущення про те, що новий Outlander побудований в стилі концепту Engelberg Tourer 2019 року: у них схожі передня і задня оптика, а також дизайн решітки радіатора. Є й відмінності – відбивачі, які на шоу-каре були виконані у вигляді дуги, що обрамляє бампер, на серійному Outlander перетворилися на горизонтальні смуги.

Очікується, що наступний Outlander розділить платформу CMF-С / D з новим Nissan X-Trail (від же Rogue в США), а в моторну лінійку увійде бензиновий двигун 2.5 потужністю 184 кінських сил і 245 Нм крутного моменту. Пару йому складе варіатор. Також не виключають й появу гібридної модифікації, основним ринком для якої стане Європа.

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