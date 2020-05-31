Новий Mercedes-Benz SL може стати схожим на легендарне "Крило чайки"

Mercedes-Benz SL майбутнього покоління успадкує стилістичні риси моделі Mercedes-Benz 300 SL середини минулого століття, яку за незвичайні двері прозвали "Крилом чайки".

Знамениту модель 300 SL, що випускалася з 1955 по 1963 роки, багато хто вважає найкрасивішим в історії автомобілем з трипроменевою зіркою на решітці радіатора. Тому, як розповів в інтерв'ю виданню Autocar головний дизайнер марки Гордон Вагенер, новий Mercedes-Benz SL зроблять схожим на "Крило чайки".

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Родстер майбутнього покоління може дебютувати у 2021 році і обіцяє стати найбільш схожим на 300 SL "Мерседесом" в історії марки. Вагенер при цьому зазначив, що не збирається проводити точну адаптацію ретростилю до сучасного дизайну, але загальна стилістика і низка деталей натякатимуть на "Крило чайки".

Так виглядає легендарний 300 SL "Крило чайки"

Як відомо, Mercedes-Benz SL майбутнього покоління розділить платформу з новим купе AMG GT, проте Вагенер пообіцяв, що різниця між ними виявиться помітною неозброєним оком. Імовірно, родстер отримає полегшений тканинний верх замість металевого даху у автомобіля поточного покоління.

На вершині модельної лінійки, за попередніми даними, опиниться версія SL 73 від підрозділу Mercedes-AMG, яку озброять гібридною силовою установкою на базі чотирилітрового V8 з бітурбонаддувом і електромотора загальною потужністю близько 800 кінських сил.

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