Infiniti показала перше зображення електричного кросовера

Японський автовиробник Infiniti представить на автошоу в Детройті, яке пройде з 14 по 27 січня 2019 року, концепт свого майбутнього електричного кросовера і нову платформу для електромобілів.

Компанія входить до групи Nissan Motor, тому на тлі успіху Nissan Leaf не дивно, що і преміальний підрозділ вирішив взяти участь у розвитку трендового сегмента.

І ще: Офіційно! Українці можуть замовити Tesla Model 3 з сайту компанії

Прес-служба Infiniti опублікувала перше тизерне зображення електрокросовера, за яким можна скласти загальне уявлення про дизайн майбутньої моделі. За словами представників компанії, новинка з'єднає кращі риси представлених раніше концептів седана Infiniti Q Inspiration і спідстера Infiniti Prototype 10.

Так може виглядати новий електрокросовер Infiniti

Представлений торік концепт Q Inspiration – стильний чотиридверний седан з футуристичним салоном без центральних стійок, а також обтічним силуетом, панорамним дахом і "примруженою" світлотехнікою. У свою чергу електричний спідстер Infiniti Prototype 10 виконаний у форматі подовженого купеподібного седана, створеного на основі силуету Q Inspiration зі зрізаним дахом і відмовою від пасажирського місця.

До речі, на торішній виставці в Детройті також був показаний концепт кросовера Nissan Xmotion, який демонструє новий напрям дизайну бренду.

Нагадаємо, що Infiniti збирається поставляти на ринок серійні електромобілі починаючи з 2021 року, при цьому кожна нова модель Infiniti буде містити електродвигуни в тій чи іншій формі (електромобіль/гібрид), а вже до 2025 року електрифіковані моделі бренду повинні будуть займати понад половину в структурі загальних продажів автомобілів.

Читайте також: Прототип електричного хетчбека Volkswagen сфотографували в Південній Африці