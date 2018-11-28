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Новий Lincoln Aviator: гібридний двигун і керування зі смартфона

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Lincoln Aviator показали у США - фото 1
Lincoln Aviator показали у США

Нове покоління кросовера Lincoln Aviator дебютувало у Лос-Анджелесі. Автомобіль отримав яскравий дизайн і технологічне оснащення, включаючи гібридний мотор.

На початку 2018 року на автосалоні в Нью-Йорку Lincoln показав прототип нового покоління кросовера Aviator, а під кінець року марка вже у Лос-Анджелесі представила серійну модель, яка вийде на ринок у 2019-му.

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Новий Lincoln Aviator

Серійний варіант Lincoln Aviator виглядає майже так само, як однойменний концепт-кар. При цьому компактний автомобіль багато в чому перегукується у плані дизайну з більшою моделлю Lincoln Navigator, яка вже продається.

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Новий Lincoln Aviator
Новий Lincoln Aviator - фото 291929
Новий Lincoln Aviator

У Lincoln заявили, що черпали натхнення в авіації, створюючи новий автомобіль. Приладова панель й органи управління зроблені під враженням від годинника Bell and Ross, який стилізований під класичні прилади літака. Світлова сигналізація злітно-посадкової смуги послужила джерелом натхнення для прострочки оббивки крісел, а оформлення електронних дисплеїв панелі приладів і мультимедійної системи виконане у стилістиці "скляної кабіни" сучасних літаків.

Новий Lincoln Aviator - фото 291933
Новий Lincoln Aviator
Новий Lincoln Aviator - фото 291932
Новий Lincoln Aviator

Машина отримала салон з трьома рядами сидінь з численними налаштуваннями, системою підігріву та вентиляції, а також вбудованим масажером. Кросовер відрізняється якісною обробкою та декором інтер'єру. До оснащення увійшла адаптивна світлодіодна оптика, здатна виділяти на дорозі бігунів, велосипедистів і собак.

Новий Lincoln Aviator - фото 291934
Новий Lincoln Aviator

Новий Lincoln Aviator отримає 3-літровий турбований бензиновий V6 потужністю 400 к.с. у поєднанні з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Буде доступна 450-сильна гібридна модифікація. У базовій комплектації кросовер задньопривідний, а повний привід – опція.

Новий Lincoln Aviator - фото 291930
Новий Lincoln Aviator
Новий Lincoln Aviator - фото 291931
Новий Lincoln Aviator

Особливістю моделі стане додаток Lincoln Way для смартфонів, який здатний повністю замінить фізичний ключ – за допомогою гаджета можна буде відчиняти та зачиняти двері, а також запускати двигун.

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Джерело: Motor1
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