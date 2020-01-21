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Lexus випустив оновлену версію позашляховика GX для фанатів пригод

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Новий Lexus GX ідеально підійде для фанатів активних мандрівок - фото 1
Новий Lexus GX ідеально підійде для фанатів активних мандрівок

Компанія Lexus поділилася знімками рамного позашляховика GX, призначеного для шукачів пригод. Спецверсія під назвою GX Overland Concept отримала ліфтовану підвіску, "грязьові" покришки, силові бампери, захист днища, а також намет на даху і розкішний салон.

В основі Lexus для подорожей – оновлений Lexus GX 460 з максимальним оснащенням. Для оффроуда позашляховику збільшили кліренс, замінивши штатну підвіску на посилену зі збільшеним ходом, "взули" його у спеціальні шини Toyo Open Country з високим профілем, додали до корми кронштейн для запасного колеса та змінили форму переднього бампера, приготувавши точку кріплення лебідки.

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Не забули і про комфорт: на даху передбачили великий складний намет, а салон позашляховика обшили червоною шкірою, прикрасивши вставками з алюмінію і дерева. Крім того, для GX Overland заявлена ​​аудіосистема Mark & ​​Levinson з 17 динаміками, повний комплект електронних асистентів, у тому числі камери панорамного огляду, система активного контролю тяги та позашляхова надбудова Multi-Terrain Select з п'ятьма режимами руху.

Lexus випустив оновлену версію позашляховика GX для фанатів пригод - фото 381310
Lexus випустив оновлену версію позашляховика GX для фанатів пригод - фото 381309
Lexus випустив оновлену версію позашляховика GX для фанатів пригод - фото 381308
Lexus випустив оновлену версію позашляховика GX для фанатів пригод - фото 381307
Lexus випустив оновлену версію позашляховика GX для фанатів пригод - фото 381306

Двигун і трансмісія "пригодницького" GX стандартні: під капотом 301-сильний (446 Нм крутного моменту) бензиновий V8 об'ємом 4,6 літра, тяга передається на провідні колеса за допомогою шестиступінчастого "автомата".

Прототип Lexus GX Overland – розвиток концепту GXOR, представленого в липні минулого року. Позашляховики відрізняються оснащенням, але виконані у схожій стилістиці і рекламують можливості заводського тюнінгу Lexus.

Lexus випустив оновлену версію позашляховика GX для фанатів пригод - фото 381301
Lexus випустив оновлену версію позашляховика GX для фанатів пригод - фото 381303
Lexus випустив оновлену версію позашляховика GX для фанатів пригод - фото 381305
Lexus випустив оновлену версію позашляховика GX для фанатів пригод - фото 381304
Lexus випустив оновлену версію позашляховика GX для фанатів пригод - фото 381302

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Джерело: Motor
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