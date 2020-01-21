Lexus випустив оновлену версію позашляховика GX для фанатів пригод

Компанія Lexus поділилася знімками рамного позашляховика GX, призначеного для шукачів пригод. Спецверсія під назвою GX Overland Concept отримала ліфтовану підвіску, "грязьові" покришки, силові бампери, захист днища, а також намет на даху і розкішний салон.

В основі Lexus для подорожей – оновлений Lexus GX 460 з максимальним оснащенням. Для оффроуда позашляховику збільшили кліренс, замінивши штатну підвіску на посилену зі збільшеним ходом, "взули" його у спеціальні шини Toyo Open Country з високим профілем, додали до корми кронштейн для запасного колеса та змінили форму переднього бампера, приготувавши точку кріплення лебідки.

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Не забули і про комфорт: на даху передбачили великий складний намет, а салон позашляховика обшили червоною шкірою, прикрасивши вставками з алюмінію і дерева. Крім того, для GX Overland заявлена ​​аудіосистема Mark & ​​Levinson з 17 динаміками, повний комплект електронних асистентів, у тому числі камери панорамного огляду, система активного контролю тяги та позашляхова надбудова Multi-Terrain Select з п'ятьма режимами руху.

Двигун і трансмісія "пригодницького" GX стандартні: під капотом 301-сильний (446 Нм крутного моменту) бензиновий V8 об'ємом 4,6 літра, тяга передається на провідні колеса за допомогою шестиступінчастого "автомата".

Прототип Lexus GX Overland – розвиток концепту GXOR, представленого в липні минулого року. Позашляховики відрізняються оснащенням, але виконані у схожій стилістиці і рекламують можливості заводського тюнінгу Lexus.

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