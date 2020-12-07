Ентузіаст з Бразилії змайстрував зменшену копію Scania з витратою палива 8 л/ 100 км: фото

Бразильський далекобійник Луїс Альберто Гонсалес власними руками побудував майже ідеальну копію капотної моделі Scania T 113Н з 90-х, яка і сьогодні викликає бурю емоцій у фанатів. Головна особливість машини – її зменшені розміри в порівнянні з серійною.

Так довжина триосьової бортової Scania (6х4) становить всього 3 м, а висота – 1,75 м. При цьому тут встановлена досить прийнятна по комфорту кабіна, є навіть кондиціонер.

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Найцікавіше ховається під капотом – це мотоциклетний двигун внутрішнього згоряння робочим об'ємом всього 150 см куб. З ним в парі працює коробка передач від легкового авто. В результаті чудо-вантажівка витрачає на 100 км всього 8,3 л солярки. До речі, паливний бак на машині стоїть як раз об'ємом 8 літрів.

"Кажуть, що, старіючи, ми знову стаємо дітьми", – зазначає автор масштабної копії Scania T 113Н. Провівши 40 років в дорозі, Гонсалес вийшов на пенсію у віці 65 років. З самого дитинства у нього було хобі робити копії вантажівок, але на цей раз він перевершив самого себе. І свою любов до траків він прищеплює молодому поколінню – недарма офіційний водій вантажівки-репліки є його 13-річний онук Леонардо.

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