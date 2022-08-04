Новий конкурент для Spotify та Apple: у TikTok з'явиться свій музичний застосунок

Популярна соцмережа TikTok планує створити та запустити свій окремий застосунок для прослуховування музики. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Незабаром може з'явитися новий музичний застосунок TikTok Music. Відомо, що компанія ByteDance, яка є власником соцмережі TikTok, вже реєструє таку назву. Про це повідомляє Business Insider.

І ще: Музика в Instagram і не тільки: Meta запустила нові функції для українців

ByteDance вже подала заявку до Бюро патентів і торгових марок США. За попередніми припущеннями експертів цей музичний застосунок стане конкурувати зі Spotify й Apple.

Застосунок TikTok Music надасть користувачам можливість купувати, відтворювати, ділитися, рекомендувати списки відтворення, завантажувати музичні файли та відео, залишати коментарі та транслювати аудіо й відео в прямому ефірі.

До теми: Як безпечно користуватися громадськими безплатними мережами Wi-Fi: прості поради