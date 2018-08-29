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Новий концепт-кар Renault застали на вулицях Варшави

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Renault зняли фотошпигуни - фото 1
Renault зняли фотошпигуни / Renault

Зазвичай фотошпигуни ловлять під час ходових випробувань уже передсерійні прототипи, але вкрай рідко можна побачити ще не представлений офіційно концепт-кар.

Новинку Renault вдалося зняти в Варшаві.

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Фотографи змогли зробити кілька знімків футуристичного прототипу, який безуспішно намагалися приховати від об'єктивів співробітники французького автовиробника.

Новий концепт-кар Renault застали на вулицях Варшави - фото 272764
Новий концепт-кар Renault застали на вулицях Варшави / motor1
Новий концепт-кар Renault застали на вулицях Варшави - фото 272763
Новий концепт-кар Renault застали на вулицях Варшави / motor1

Концепт-кар зловили в Польщі під час зйомок офіційних фотографій і відеороликів для промо-матеріалів. Судячи з усього, прототип має можливість самостійно пересуватися хоча б на невеликі відстані для зйомок.

Новий концепт-кар Renault застали на вулицях Варшави - фото 272761
Новий концепт-кар Renault застали на вулицях Варшави / motor1
Новий концепт-кар Renault застали на вулицях Варшави - фото 272760
Новий концепт-кар Renault застали на вулицях Варшави / motor1

Більше ніяких даних про новий Renault немає. Стилістично машина схожа з представленим навесні на автосалоні в Женеві концепт-каре Renault EZ-GO. Той був показаний як електричний безпілотник для міста, а чим виявиться польський прототип – дізнаємося, найімовірніше, восени на автосалоні в Парижі.

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Джерело: motor1
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