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Британець перетворив MINI на суперкар

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Стареньке MINI отримало нове дихання - фото 1
Стареньке MINI отримало нове дихання / Reono

22-річний житель Великобританії перетворив класичний MINI на справжнісіньку "кишенькову ракету".

Він оснастив сіті-кар турбованим двигуном Honda, величезним заднім антикрилом, посиленими гальмівними механізмами Willwood, а також сильно переробив салон машини.

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1,6-літровий агрегат B16, укомплектований турбонагнітачем Garrett GT3076R, що видає 360 кінських сил. У планах власника довести віддачу до більш ніж 500 сил і з передньопривідної перетворити машину на повнопривідну. Крім нового мотора, MINI отримав гоночні крісла Recaro, спортивні педалі і п'ятиступінчату "механіку".

Раніше американець Дастін Ентоні представив кастомну модифікації купе Lotus Elise, оснащену двигуном V10 від BMW M5 (E60) і шестиступінчастою трансмісією від Porsche 911 GT2.

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Джерело: motor
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