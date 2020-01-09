Новий кліп Оззі Осборна став хітом мережі

Легендарний британський рок-музикант Оззі Осборн представив кліп на свою останню пісню – Straight to Hell. Це перша пісня виконавця за останні дев'ять років. Ролик з'явився на YouTube-каналі співака.

Трек Straight to Hell, на який знято ролик, увійде в альбом Ordinary Man. Його реліз заплановано на 2020 рік. У відео показані громадські заворушення, опір людей правоохоронним органам і жорстокість останніх.

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За два дні кліп зібрав понад мільйон переглядів і майже 70 тисяч лайків. Шанувальники музиканта відзначили, що Осборн робить тривалі перерви між альбомами і дивує фанатів.

Так один з користувачів пожартував, що "кожні п'ять років люди починають говорити, що Оззі мертвий, але він завжди випускає новий альбом".

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