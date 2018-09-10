Новий кліп Каньє Веста став вірусним у мережі

Ролик за кілька днів набрав більш ніж 36 мільйонів переглядів / BoomTunesCity

Чоловік Кім Кардашян, репер Каньє Вест випустив шокуючий ролик спільно з Ліл Пампом.

Кліп з'явився на офіційному YouTube-каналі Lil Pump.

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Презентація відео I Love It відбулася на церемонії нагородження Pornhub, яку зрежисував Вест. У ролику також бере участь актриса Аделе Гівенс. Репери, одягнені в дивні квадратні костюми, йдуть по коридору за актрисою і корчать їй пики. Зірка в цей момент розповідає про... оргазми.

Ролик за кілька днів набрав більш ніж 36 мільйонів переглядів. Автором кліпу став американський режисер Спайк Джонс, який працював над фільмом "Her" ("Вона") і рекламою для Apple.

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