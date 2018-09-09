Аріана Гранде здивувала суперсилами свого волосся: кумедне відео

Співачка Аріана Гранде розвеселила шанувальників уміннями свого волосся на шоу Джиммі Феллона.

25-річна співачка та акторка Аріана Гранде стала гостею популярного вечірнього шоу Джиммі Феллона, де показала, на що здатне її волосся. Тендітна зірка відома тим, що останні кілька років виступає з розкішним хвостом, тому Феллон вирішив трішки потролити виконавицю. Відтак, у мережі з'явилось епічне відео, у якому зачіска Аріани подає водичку з холодильника, залишає автографи і навіть ловить злочинців! Зацініть!

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