Новий кліп групи BTS побив рекорди YouTube

Новий кліп південнокорейської попгрупи BTS на першу англомовну пісню набрав рекордну кількість переглядів за кілька годин. Трек вже називають "головним треком літа".

Корейська кейпоп група BTS опублікувала новий кліп на композицію Dynamite. За вісім годин ролик зібрав понад 50 мільйонів переглядів. Це новий рекорд на відеохостингу YouTube.

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У кліпі зірки кейпоп в яскравих нарядах танцюють у приміщеннях і на вулиці спочатку по одному, а потім всі разом. Dynamite стала першою піснею групи, повністю записаною англійською мовою. Видання Rolling Stone вже назвало пісню "головним треком літа" і однією з найгучніших прем'єр на YouTube.

Наразі кліп зібрав більш як 53 мільйони переглядів і 6,4 мільйона лайків. Попгрупа BTS, що складається з семи вокалістів, з Південної Кореї, була заснована сім років тому. У країні їх творчість є супер популярною.

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