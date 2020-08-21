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DZIDZIO випустив Гімн України спільно з оркестром: потужне виконання

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Михайло Хома - фото 1
Михайло Хома

Співак DZIDZIO (Михайло Хома) з нагоди Дня незалежності випустив Гімн України у спільному виконанні з Молодіжним симфонічним оркестром. Слухайте потужну версію нашого славня!

Вперше перед широкою публікою DZIDZIO виконав Гімн України на стадіоні "Металіст" у Харкові перед футбольним матчем Україна – Литва у жовтні 2019 року, чим вразив глядачів на стадіоні і підірвав соціальні мережі схвальними відгуками. Згодом артист став амбасадором збірної України з футболу.

Це цікаво: Прем'єра пісні DZIDZIO – Молитва за Україну

Це надихнуло DZIDZIO записати Державний Гімн України. Кілька місяців тому Михайло Хома разом з Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом диригентки Оксани Линів почав працювати над цим проєктом. Робота тривала в київському Будинку звукозапису Українського радіо – єдиному місці в Україні, де можна одночасно записати більш ніж сотню музикантів та хористів.

Для мене велика честь виконувати Гімн України! У це виконання я вкладаю безмежну любов до своєї держави, щоб надихати українців у всьому світі на перемогу! Слава Україні! – прокоментував прем'єру артист.

Слухайте Гімн України від DZIDZIO та Молодіжного симфонічного оркестру:

Слухайте також: DZIDZIO та Оля Цибульська випустили новий спільний кліп

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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