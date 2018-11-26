Новий Kia Soul показали без камуфляжу

Паркетника кубічної форми нового покоління помітили на дорогах Мексики без камуфляжу. Новинка отримала двоповерхову оптику, нові задні ліхтарі і інші бампери. Очікується, що Soul може бути побудований на одній платформі з Hyundai Kona.

Корейська новинка з’явилася без камуфляжу до своєї офіційної прем'єри. Автомобіль кубічної форми був помічений на дорогах Мексики. Офіційна прем'єра паркетника нового покоління відбудеться в ніч з 28 на 29 листопада на автосалоні в Лос-Анджелесі.

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Soul отримав нову двоповерхову оптику, інші світлодіодні задні ліхтарі, нові форми капота, бамперів, дверних ручок і дзеркал. Незмінне одне – квадратні форми. Новинку запропонують у версії X-Line з пакетом доробок для бездоріжжя, а також в спортивній модифікації GT Line. Для моделі анонсовані бензинові дволітровий "атмосферник" і турбодвигун 1.6, плюс крос як і раніше буде доступний з електричною установкою.

Kia Soul нового покоління

Kia Soul нового покоління

Kia Soul нового покоління

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