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Новий Kia Soul показали без камуфляжу

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Новий Kia Soul - фото 1
Новий Kia Soul / thekoreancarblog

Паркетника кубічної форми нового покоління помітили на дорогах Мексики без камуфляжу. Новинка отримала двоповерхову оптику, нові задні ліхтарі і інші бампери. Очікується, що Soul може бути побудований на одній платформі з Hyundai Kona.

Корейська новинка з’явилася без камуфляжу до своєї офіційної прем'єри. Автомобіль кубічної форми був помічений на дорогах Мексики. Офіційна прем'єра паркетника нового покоління відбудеться в ніч з 28 на 29 листопада на автосалоні в Лос-Анджелесі.

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Soul отримав нову двоповерхову оптику, інші світлодіодні задні ліхтарі, нові форми капота, бамперів, дверних ручок і дзеркал. Незмінне одне – квадратні форми. Новинку запропонують у версії X-Line з пакетом доробок для бездоріжжя, а також в спортивній модифікації GT Line. Для моделі анонсовані бензинові дволітровий "атмосферник" і турбодвигун 1.6, плюс крос як і раніше буде доступний з електричною установкою.

Kia Soul нового покоління - фото 291391
Kia Soul нового покоління
Kia Soul нового покоління - фото 291389
Kia Soul нового покоління
Kia Soul нового покоління - фото 291390
Kia Soul нового покоління

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Джерело: thekoreancarblog
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