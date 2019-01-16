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Новий iPod Touch та інші цікавинки: чого чекати від Apple у 2019 році
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Остання модель iPod Touch була випущена близько 4 років тому, а загальний дизайн пристрою залишався практично незмінним уже впродовж 6 років. Однак обізнані джерела стверджують, що в Apple кипить робота над новою версією iPod Touch сьомого покоління.
Ці відомості виходять від декількох постачальників, які були присутні на виставці CES 2019.
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Поки що про новий iPod Touch не так уже й багато відомостей. Ймовірно, пристрій отримає збільшений дисплей (у нинішній версії використовується 4-дюймова панель) і істотні поліпшення внутрішніх компонентів. Ймовірно використання сенсора Touch ID, але поки немає відомостей про те, чи залишить Apple 3,5-міліметровий роз'єм. Терміни презентації оновленого плеєра поки не називаються.
Крім нового iPod Touch з'явилися і деякі відомості про прийдешні смартфони iPhone модельного ряду 2019 року. Зокрема, пристрої нового покоління можуть позбутися пропрієтарного порту Lightning, а замість нього Apple перейде на універсальний роз'єм USB-C – як у недавніх нових iPad Pro. Однак, люди, що працюють над смартфоном, кажуть, що остаточний дизайн ще не затверджений. Так що перехід на USB-C ще не гарантований.
Що стосується інших функцій і можливостей iPhone 2019 року, то слід очікувати появи покращеної версії Face ID, до трьох камер на задній панелі і більш компактної моноброви над дисплеєм. Три камери може отримати спадкоємець iPhone Xs Max, а наступник iPhone Xr нарешті отримає подвійний модуль основної камери.
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