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Новий iPod Touch може стати ігровою консоллю

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Новий iPod touch може замінити приставку - фото 1
Новий iPod touch може замінити приставку

Згідно з черговими чутками, які з'явилися у мережі, компанія Apple прагне завоювати серця геймерів. Допомогти їм у цьому може нова версія популярного плеєра iPod touch, яку незабаром покажуть світу.

Американська корпорація Apple планує вийти на ринок мобільних розваг. Для того, аби міцніше в ньому закріпитися, розробника може допомогти нова версія плеєра, який уже давно перестали використовувати лише для прослуховування музики.

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Принаймні на це вказує зміна класу пристрою. Починаючи з другого покоління, він був у дев'ятому класі (до нього належать аудіовізуальні й інформаційні пристрої). Тепер iPod touch "засвітився" у 28 класі (ігрові приставки).

iPod touch офіційно може стати ігровою консоллю - фото 308150
iPod touch офіційно може стати ігровою консоллю

Водночас стало відомо, що Apple додав ігровий розділ до опису плеєра. Таким чином, новий iPod touch цілком може стати ігровою консоллю з функціями плеєра, а не навпаки.

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Джерело: MacRumors
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