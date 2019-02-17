Новий iPod Touch може стати ігровою консоллю

Згідно з черговими чутками, які з'явилися у мережі, компанія Apple прагне завоювати серця геймерів. Допомогти їм у цьому може нова версія популярного плеєра iPod touch, яку незабаром покажуть світу.

Американська корпорація Apple планує вийти на ринок мобільних розваг. Для того, аби міцніше в ньому закріпитися, розробника може допомогти нова версія плеєра, який уже давно перестали використовувати лише для прослуховування музики.

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Принаймні на це вказує зміна класу пристрою. Починаючи з другого покоління, він був у дев'ятому класі (до нього належать аудіовізуальні й інформаційні пристрої). Тепер iPod touch "засвітився" у 28 класі (ігрові приставки).

iPod touch офіційно може стати ігровою консоллю

Водночас стало відомо, що Apple додав ігровий розділ до опису плеєра. Таким чином, новий iPod touch цілком може стати ігровою консоллю з функціями плеєра, а не навпаки.

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