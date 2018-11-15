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Новий iPhone X спалахнув під час встановлення оновлень

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Новий iPhone X згорів під час оновлень - фото 1
Новий iPhone X згорів під час оновлень / twitter.com/rocky_mohamad

Стало відомо, що нові iPhone X можуть "згорати" через нову версію операційної системи iOS.

Оновлення iOS за останні кілька місяців викликали чимало обговорень, адже вони призводили до погіршення роботи гаджетів.

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Однак нещодавно трапився перший випадок зі згоранням, з яким стикнувся мешканець Сирії Рокі Мохамадалі (Rocky Mohamadali). Чоловік написав на своєму профілі в соцмережі Twitter про те, що його iPhone X оновлювався під час зарядки і раптово почав горіти.

У мережі припускають, що саме те, що гаджет заряджали у момент оновлень, і стало для нього фіналом. У компанії Apple вже відреагували на ситуацію та запропонували Рокі надіслати пошкоджений смартфон на діагностику.

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Джерело: УНІАН
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