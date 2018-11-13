Apple за місяць втратила рекордний дохід

Акції компанії Apple впали в ціні, що стало причиною колосальних втрат за останній місяць.

На початку листопада ринкова капіталізація компанії Apple становила понад один трильйон доларів. Але наразі вона знизилася до 921 млрд доларів. Це відзначають аналітики Business Insider.

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За останні п'ять тижнів Apple втратила 190 млрд доларів. Фахівці відзначають, що такою була вартість всієї компанії вісім років тому.



Акції компанії значно знецінилися, втративши в понеділок, 12 листопада, ще п'ять відсотків. Зараз вони коштують 194 долари за штуку. Фахівці пов'язують падіння зі зменшенням попиту на iPhone і розчарування в продукції компанії. Це призвело до того, що за п'ять тижнів акції компанії знецінилися на суму, яку Apple заробила за 30 років з моменту заснування.

Apple за місяць втратила рекордний дохід

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