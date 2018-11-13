Чоловік купив iPhone XS за ванну монет: фотофакт

12 листопада двоє чоловіків прийшли купувати iPhone з ванною, яка була наповнена монетами.

Повідомляється, що грошей у ванній вистачило, щоб купити iPhone XS на 256 ГБ вартістю приблизно 25 тисяч гривень. Ванну притягнув в магазин блогер Святослав Коваленко, який розповів про це у себе в Instagram. За його словами, ванна важила 340 кг.

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Примітно, що на підрахунок суми пішло близько 1,5 – 2 години, а після покупки відвідувачі покинули магазин з ванною, в якій залишилися ще монети. Як вони затягли ванну в магазин, невідомо.

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