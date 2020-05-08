Новий iPhone SE провалив тест на автономність

Проведений джерелом тест вірогідно підтвердив: iPhone SE розряджається дуже швидко. Втім, чого ще чекати від смартфона за 400 доларів, який має сучасний чипсет і потужну начинку?

Якщо говорити про перегляд відео на YouTube, то підрахована навіть швидкість розрядки акумулятора: 1% за 3 хвилини, а то і швидше.

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Під час цього тесту iPhone SE пропрацював 4:00 45 хвилин. iPhone XR, теж далеко не претендент на лаври чемпіона автономності, протримався на годину більше, тому вже не флагманський бюджетник все ж випереджає SE в плані автономності.

В іграх ситуація не набагато краща: випробування PUBG, Call of Duty, Minecraft і іншими іграми завершилося через 4:00 і 59 хвилин. iPhone XR тут у рейтингу немає, зате є iPhone 11 Pro: в такому ж напруженому режимі він працює 6:00 і 38 хвилин.

І, нарешті, найпростіший режим перегляд інтернет-сторінок. У ньому iPhone SE 2020 протримався 9:00 і 5 хвилин. Для порівняння результат iPhone XR 11:00 і 8 хвилин.

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