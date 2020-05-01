Новий iPhone SE порівняли зі смартфонами на Android

Експерти зійшлися на думці, що ні один смартфон на Android і близько не схожий на iPhone SE за співвідношенням ціни і якості. І цей мобільний телефон став реальною проблемою для Google і всієї екосистеми Android.

Перша перешкода потужність. Процесор A13 Bionic є потужним для такого компактного 4,7-дюймового пристрою, причому навіть в надлишку. Його продуктивність порівнянна з чіпом Qualcomm Snapdragon 865, який можна побачити у високопродуктивних смартфонах таких як Samsung Galaxy S20 Ultra, OnePlus 8 Pro або Xiaomi Redmi K30 Pro.

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Безумовно, в деяких тестах Snapdragon 865 може трохи випереджати A13 Bionic, але у Apple зачаївся один вагомий козир: ціна. Apple помістила цей чіп в смартфон вартістю 399 доларів. Жоден смартфон на Android з флагманським чіпом 865 не вартий таких грошей.

Ще один аргумент, в якому новий iPhone SE перевершує Android, це підтримка оновлень. IPhone SE 2020 року випуску поставляється з iOS 13 і отримає iOS 14 в кінці цього року, iOS 15 в наступному році, iOS 16 через рік і, швидше за все, навіть iOS 17. Таким чином Apple обіцяє підтримку смартфона протягом як мінімум протягом наступних 4-5 років, що набагато більше 2-річної підтримки від Google.

Єдине, в чому поступається iPhone SE, відсутність підтримки мереж 5G. Також ці мережі не підтримує iPhone 11 Pro Max. Apple наразі не готова до виходу на цей ринок. Хоча аналітики передрікають появу 5G модему в iPhone 12, який з'явиться в кінці 2020 року.

iPhone SE 2020

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