iPhone навчився розпізнавати маску: як розблокувати смартфон за спрощеною системою

В iPhone додали функцію розпізнавання медичної маски на обличчі. Гаджет запропонує користувачеві спрощену систему розблокування.

Нововведення помітили в бета-версії iOS 13.5, яка випущена 29 квітня. У разі, якщо користувач носить маску, що заважає розблокуванню смартфона через розпізнавання обличчя, система визначить захисний засіб і відразу запропонує ввести цифровий пароль для входу. Нову функцію будуть підтримувати всі смартфони Apple з підтримкою Face ID, починаючи з iPhone X.

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У поточній версії iOS смартфон спочатку намагається зняти блокування по обличчю і, зіткнувшись з перешкодою у вигляді маски, пропонує власникові ввести код. Проте при такому сценарію відбувається затримка в кілька секунд, що ускладнює користування смартфоном.

Крім цього, фахівці розповіли, що спростити розблокування iPhone з маскою можна і в поточних версіях iOS без оновлення. Для цього в той момент, коли гаджет намагається розпізнати обличчя користувача, потрібно натиснути на текст Face ID в центрі екрану – в цьому випадку смартфон припинить спроби розпізнавати власника пристрою по обличчю.

Публічна версія iOS 13.5 повинна з'явитися на смартфонах в найближчі кілька тижнів.

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