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Фейкові AirPods небезпечні для здоров'я: вражаючі результати дослідження
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Французьке видання 60 Millions de consommateurs протестувало кілька китайських копій AirPods і прийшло до висновку, що вони шкідливі для здоров'я і небезпечні для слуху. Що ж не так з фейковими версіями популярних у всьому світі навушників?
Як відомо, Apple AirPods – світовий лідер у сегменті бездротових навушників з часткою ринку у 45%. Однак для багатьох покупців вартість у $ 159 за звичайний AirPods і $ 249 за Pro-версію занадто висока, тому вони вибирають китайські підробки за низькими цінами.
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Журналісти видання "60 мільйонів споживачів" вирішили вивчити дешеві "репліки" AirPods, які також рекламують деякі знамениті блогери.
Для тесту автори статті замовили сім різних пар фейковий AirPods, з яких тільки чотири дісталися до Франції. Решту китайські постачальники просто не відправили. Одна з чотирьох пар не працювала з коробки. Це свідчить про високу ймовірність браку (у цьому випадку 25%) при покупці підроблених AirPods.
Перевірка якості звуку виявила, що одна з моделей виявилася небезпечною для слуху – максимальна гучність перевищує чинні стандарти на 10 дБ. У двох інших парах звук був значно гіршим, ніж в оригінальних TWS-навушниках Apple. Крім того, фейкові AirPods використовують дешеві і шкідливі для здоров'я матеріали і деталі: пластик, фарба, металеві елементи, магніти і т.д.
Видання 60 Millions de consommateurs закликає споживачів проявляти обережність при покупці бездротових навушників і не мати справи навіть з найякіснішими підробками.
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