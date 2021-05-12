Новий iPad Pro уже протестували: його продуктивність вражає

Представлений у середині квітня планшет Apple засвітився у базі даних Geekbench. Гаджет не тільки показав помітний приріст продуктивності у порівнянні з попередником, а й обійшов потужний ноутбук, побудований на базі процесора Intel.

Згідно з протоколами тестування новинки у Geekbench, пише MyDrivers, 12,9-дюймовий планшет, оснащений чипом Apple M1, набирає до 1727 балів в однопотоковій дисципліні, а при залученні усіх ядер – до 7282 "папуг".

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Для порівняння, результати iPad Pro попереднього покоління в аналогічних дисциплінах складають 1121 і 4656 балів відповідно.

Обійшов гаджет і 16-дюймовий лептоп MacBook Pro з процесором Intel Core i9, максимальний результат якого в багатопотоковому випробуванні склав 6845 балів. Що стосується графічної продуктивності, iPad Pro на чипі M1 "вибиває" в бенчмарку Metal близько 20 578 балів, що на 71% більше, ніж у моделі попереднього покоління з процесором A12Z.

Новий iPad Pro став доступний для замовлення 30 квітня, а старт продажів пристрою очікується 21 травня.

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