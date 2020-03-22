Новий iPad Pro пройшов тест на продуктивність

iPad Pro потішить користувачів потужним процесором. І ще декількома цікавими фішками.

Apple представила iPad Pro останнього покоління: як 11-дюймові, так і 12,9-дюймові моделі. Вони оснащені новим фірмовим чипсетом A12Z компанії. 11-дюймовий варіант iPad Pro 11 2020 був протестований на AnTuTu, що виявило деякі цікаві деталі про його характеристики.

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Пристрій має 6 ГБ оперативної пам'яті, що на 2 ГБ більше, ніж у торішніх моделей. Новий iPad також працює на поки ще не випущеній iOS 13.4 і має 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Загальний бал також є одним з найкращих в AnTuTU. Оцінка виходить за межі 700 000 балів. Однак, ми всі знаємо, що порівняння показників на різних платформах не завжди ідеальне. Зрештою, є кілька похибок в цьому процесі. З усім тим, це майже на 100 000 більше, ніж у конкурентів Snapdragon 865 на стороні Android.

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