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HUAWEI представила MatePad Pro – конкурента iPad Pro
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Компанія HUAWEI представила планшет MatePad Pro на базі флагманського процесора Kirin 990. Крім просунутих специфікацій, особливостями моделі стали пристойний акумулятор, стереосистема з чотирма динаміками і покращений режим багатозадачності для швидкої роботи з трьома додатками одночасно.
Новинка в корпусі з магнієвого сплаву отримала 10,8-дюймовий дисплей з охопленням колірної гами DCI-P3, роздільною здатністю 2K, співвідношенням сторін 16:10 і тонкими рамками, що займає 90% площі фронтальної поверхні. Ще однією особливістю екрану стала сертифікація Rheinland на відповідність стандарту захисту очей від синього світла.
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Планшет побудований на базі флагманської мобільної платформи Kirin 990 з нейронним співпроцесором DaVinci. Місткість акумулятора моделі становить 7250 мАг, підтримується швидка провідна (40 Вт) і бездротова (15 Вт) зарядка, а також функція реверсивної зарядки інших гаджетів від акумулятора самого планшета з вихідною потужністю 7,5 Вт.
Звукові можливості пристрою представлені чотирма вбудованими динаміками з підтримкою технології об'ємного звучання і п'ятьма мікрофонами для запису звуку і спілкування з голосовим асистентом. За можливості зйомки MatePad Pro відповідає 13-мегапіксельна основна камера з діафрагмою f / 1,8, а для селфі і відеодзвінків передбачена врізана в екран фронталка на 8 Мп (f / 2.0).
Пристрій підтримує зв'язок 4G у модифікаціях з вбудованим модемом і працює під управлінням ОС Android 10 з фірмовою оболонкою EMUI 10. Фішкою гаджета стала функція поділу екрана на три активних вікна, між якими можна швидко переміщати контент з однієї програми до іншої.
Компанія також представила фірмові аксесуари для планшета: безпровідну клавіатуру з магнітним кріпленням для роботи в режимі лептопа та фірмове електронне перо M-Pen з розпізнаванням 4096 градацій сили натискання для малювання і рукописного введення тексту.
У продаж новинка білому, сірому, оранжевому і зеленому корпусах надійде 12 грудня за ціною $ 469 за версію 6/128 ГБ з Wi-Fi. 4G-модифікація 6/128 ГБ коштуватиме $ 540, а модель з 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті – $ 568 і $ 639 за Wi-Fi і LTE-версію відповідно. Фірмовий чохол надійде в продаж за ціною $ 28, стилус M-Pen обійдеться покупцям у $ 71, а клавіатура – у $ 100.
У першому кварталі наступного року в продажу з'явиться версія MatePad Pro з підтримкою 5G, вартість якої буде оголошена пізніше.
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