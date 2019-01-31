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Новий iPad mini 5 може розчарувати фанів компанії Apple

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Так міг би виглядати новий iPad mini 5 - фото 1
Так міг би виглядати новий iPad mini 5

Компанія Apple наразі випускає на ринок смартфони, планшети, ноутбуки, моноблоки, смарт-годинники, стаціонарні комп'ютери, телеприставки, безпровідні навушники, а також деякі інші гаджети. Нещодавно з'явилася інформація, що виробник планує показати iPad mini 5, але він може сподобатися не всім!

У березні 2019 року може відбутися анонс новинки iPad mini 5, яка отримає топове технічне оснащення, той же компактний корпус, а також один нюанс.

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Зовсім недавно відбувся реліз тестової збірки операційної системи iOS 12.2 Beta 1, яку досліджував відомий розробник Стів Тротон-Сміт. У підсумку, він виявив у ній згадку двох нових планшетів, які мають модельні номери J210 / J211 і J217 / J218. Перші два ідентифікатори належать новому 10-дюймовому iPad 2019, тоді як два інших – довгоочікуваному iPad mini 5, який не оновлювався вже більш як три роки, за які цей 7,9-дюймовий "малюк" сильно застарів.

Завдяки згадці цих планшетів у коді вдалося з'ясувати, що вони отримають підтримку фірмового чохла-клавіатури Smart Keyboard від компанії Apple. Це означає, що на їхній бічній частині буде міститися спеціальне магнітне кріплення. Також у прошивці iOS 12.2 Beta 1 сказано, що iPad mini 5 і новий iPad 2019 оснащені сканером відбитків пальців Touch ID, а це доводить, що ніякого Face ID, тобто системи сканування обличчя, в них не буде.

iPad mini 5 може не отримати безрамковий дизайн - фото 304829
iPad mini 5 може не отримати безрамковий дизайн

Через наявність сканера відбитків пальців Touch ID у новому iPad mini 5 не варто сподіватися на наявність екрану, що займає більшу частину площі передньої панелі. Рамки знизу будуть просто величезними, якими вони є зараз в iPad mini 4.

Виходить, що технологія сканування обличчя Face ID залишиться ексклюзивною особливістю нових iPad Pro, які надійшли в продаж кілька місяців тому.

Як вплине на продажі новинки таке рішення – поки невідомо. Можна впевнено стверджувати, що більшість користувачів задумаються над покупкою інших планшетів компанії Apple.

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Джерело: Akket
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