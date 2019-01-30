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Apple планує знизити ціни на iPhone у низці країн

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Apple знизить ціни на iPhone - фото 1
Apple знизить ціни на iPhone / usatoday

Глава компанії Apple Тім Кук оголосив про плани знизити ціни на iPhone в тих країнах, де національні валюти значно ослабли по відношенню до долара.

Заява глави Apple надійшла після того, як компанія повідомила про перше в історії падіння продажів iPhone у святковий період.

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У кількох країнах буде знажено ціну на на iPhone - фото 304545
У кількох країнах буде знажено ціну на на iPhone

Кук не назвав конкретні країни, де Apple може знизити ціни на свою техніку. За інформацією джерела, в Китаї ресейлери вже почали знижувати вартість iPhone після падіння продажів.

До цього зниження цін на пристрої Apple відбувалося лише одного разу – в 2007 році після прем'єри першого iPhone.

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Джерело: reuters
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