Apple планує знизити ціни на iPhone у низці країн

Глава компанії Apple Тім Кук оголосив про плани знизити ціни на iPhone в тих країнах, де національні валюти значно ослабли по відношенню до долара.

Заява глави Apple надійшла після того, як компанія повідомила про перше в історії падіння продажів iPhone у святковий період.

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У кількох країнах буде знажено ціну на на iPhone

Кук не назвав конкретні країни, де Apple може знизити ціни на свою техніку. За інформацією джерела, в Китаї ресейлери вже почали знижувати вартість iPhone після падіння продажів.

До цього зниження цін на пристрої Apple відбувалося лише одного разу – в 2007 році після прем'єри першого iPhone.

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