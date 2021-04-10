Новий і старий Porsche 911 Turbo S зійшлися у дрег-гонці: чим вона завершилася

YouTube-канал carwow влаштував дрег-гонку між Porsche 911 Turbo S сьомої та восьмої генерації. Нове та старе купе помірялись силами в дуелі на 402 метри, паралельні старти з ходу в різних режимах, а фінальним тестом була оцінка ефективності гальм.

В обох 2-дверок під капотом бензинові опозитні шестициліндрові двигуни з подвійним наддувом. Є повний привід і преселективна роботизована коробка передач PDK з функцією лонч-контролю. Дивіться на відео, хто впорався з випробуванням краще.

Це цікаво: У Porsche розповіли, яке випробування пройшов новий 911 GT3

У нового 911 Turbo S серії 992 турбомотор об'ємом 3,75 літра розвиває 650 кінських сил і 800 Нм крутного моменту, а трансмісія 8-швидкісна. Споряджена маса купе – 1640 кілограмів, а ціна у Великій Британії – 156 тисяч фунтів стерлінгів.

Оновлений Porsche 911 Turbo S минулого покоління 991.2 оснащується 3,8-літровим 580-сильним (750 Нм) двигуном і 7-ступеневим "роботом". Старе купе на 40 кілограмів легше, а також коштує трохи дешевше – від 147 тисяч фунтів стерлінгів.

На дистанції у чверть милі 911 Turbo S (992) виявився на 0,7 секунди швидшим за купе серії 991.2. Однак у звичайному режимі роботи "робота" стара 7-швидкісна коробка передач працює спритніше за нову.

Читайте також: Скандальний блогер перестрибнув через Lamborghini Aventador на Urus: шокуюче відео