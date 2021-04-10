На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новий і старий Porsche 911 Turbo S зійшлися у дрег-гонці: чим вона завершилася
-
- 11
YouTube-канал carwow влаштував дрег-гонку між Porsche 911 Turbo S сьомої та восьмої генерації. Нове та старе купе помірялись силами в дуелі на 402 метри, паралельні старти з ходу в різних режимах, а фінальним тестом була оцінка ефективності гальм.
В обох 2-дверок під капотом бензинові опозитні шестициліндрові двигуни з подвійним наддувом. Є повний привід і преселективна роботизована коробка передач PDK з функцією лонч-контролю. Дивіться на відео, хто впорався з випробуванням краще.
Це цікаво: У Porsche розповіли, яке випробування пройшов новий 911 GT3
У нового 911 Turbo S серії 992 турбомотор об'ємом 3,75 літра розвиває 650 кінських сил і 800 Нм крутного моменту, а трансмісія 8-швидкісна. Споряджена маса купе – 1640 кілограмів, а ціна у Великій Британії – 156 тисяч фунтів стерлінгів.
Оновлений Porsche 911 Turbo S минулого покоління 991.2 оснащується 3,8-літровим 580-сильним (750 Нм) двигуном і 7-ступеневим "роботом". Старе купе на 40 кілограмів легше, а також коштує трохи дешевше – від 147 тисяч фунтів стерлінгів.
На дистанції у чверть милі 911 Turbo S (992) виявився на 0,7 секунди швидшим за купе серії 991.2. Однак у звичайному режимі роботи "робота" стара 7-швидкісна коробка передач працює спритніше за нову.
Читайте також: Скандальний блогер перестрибнув через Lamborghini Aventador на Urus: шокуюче відео
-
21:49Науковці протестували роботизованих собак-поводирів: вони позбавлять роботи справжніх
-
21:18Жінки розповіли, чому відмовляють чоловікам у сексі: шокуюче опитування
-
20:4511 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:22Новий і старий Porsche 911 Turbo S зійшлися у дрег-гонці: чим вона завершилася
-
20:00Ліпсінк Батл 6 випуск: дивіться новий випуск пародійного шоу
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:44Іграшковий поїзд виконав найдовшу мелодію за допомогою бокалів: відео
-
19:18Учені розповіли, чому потрібно нарешті відмовитися від нічних набігів на холодильник
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 10 випуск кулінарного шоу
-
18:18Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні
-
17:45Гороскоп на 11 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:17У Porsche розповіли, яке випробування пройшов новий 911 GT3
-
16:48Швейцарські фермери закопають 2000 пар трусів: навіщо вони це зроблять
-
16:16Рейтинг найпотужніших пристроїв Apple, які працюють на iOS: iPhone – не перший
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:49Jerry Heil – Особисте: слухайте новий інтимний альбом популярної співачки
-
15:1554-річна Холлі Беррі підкорила фанатів своїм виглядом
-
14:48Що відбувається, коли ви відволікаєтеся на смартфон за кермом: повчальне відео
-
14:18Ці напої гарно стимулюють роботу мозку
-
13:46Спадщина Юпітера: повноцінний трейлер екранізації супергеройського коміксу
-
13:13В Одесі помітили одну з найдорожчих іномарок України: ФОТО
-
12:43Українська фотографиня Соня Плакидюк підкреслила фігуру відвертою сукнею
-
12:17День братів і сестер 2021: вірші, смс і картинки для привітання рідних
-
11:45Чемпіон з бігу Усейн Болт зробив вибір між Мессі і Роналду
-
11:14Корона: названий акторський склад нового сезону серіалу
-
21:18Жінки розповіли, чому відмовляють чоловікам у сексі: шокуюче опитування
-
18:18Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні
-
14:18Ці напої гарно стимулюють роботу мозку
-
12:17День братів і сестер 2021: вірші, смс і картинки для привітання рідних
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 квітня
-
08:58Собака-мандрівник став зіркою Instagram: атмосферні фото з подорожей
-
08:12Учені розповіли, яка дієта не підходить для чоловіків
- 09 квітня
-
21:53Погані хлопці проти хороших: хто займається сексом частіше
-
18:31Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення
-
16:21Як змінювалася красуня з українським корінням Ніколь Шерзінгер: фото 18+
-
12:18Коли автомобіль відкотився назад на світлофорі: хто винен у поширеній ДТП
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 квітня
-
07:31З чого має складатися ідеальний сніданок для чоловіка
- 08 квітня
-
21:53Жінки назвали головні мінуси найпопулярніших секс-поз: не роби так більше
-
18:30Що роблять мільярдери щодня: 6 корисних звичок, які варто перейняти
-
15:19Як отримати ідеальну фігуру за хвилину: тренерка розкриває таємниці
-
12:31alyona alyona випустила новий альбом Галас: слухайте всі пісні реперки
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 квітня
-
07:18Три міфи про каву, у які досі вірить більшість людей
- 07 квітня
-
20:17Звабливі красуні: найспекотніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
16:55Як уникнути похмілля: 4 прості поради, які не підведуть
-
12:29Тест на особистість у картинці: що для вас свобода
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 квітня
-
07:45Що з'їсти зранку, щоб розігнати метаболізм
- 06 квітня
-
21:21Названо місце, в якому жінки найбільше люблять займатися сексом