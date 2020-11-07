Новий і старий Land Rover Defender зіткнулися у перетягуванні каната: відео

YouTube-канал carwow влаштував дуель між новим і старим Land Rover Defender. Дизельні позашляховики різних поколінь боролися у перетягуванні каната на ґрунті.

У старого рамного Land Rover Defender перевірена конструкція: під капотом 2,2-літровий 122-сильний (360 Нм) турбодизель, який поєднується з ручною 6-швидкісною коробкою передач; є знижуюча передача і механічні блокування диференціалів.

Це цікаво: Ford офіційно представив EcoSport Active: ціни та характеристики компактного кросовера

Новий Defender відмовився від рамної архітектури на користь несучого кузова, блокування центрального та заднього диференціалів активуються через тачскрін, тягу розподіляє електроніка, є пневмопідвіска, а трансмісія – 8-ступінчастий "автомат" ZF. В активі нового Land Rover потужніший 240-сильний (430 Нм) турбодизель 2.0 і на 350 кілограмів більша споряджена маса. Однак новий Defender взутий у менш "зубасті" шини та коштує на ⅔ дорожче.

Усюдиходи Land Rover помірялись силами у кількох раундах, але підсумки протистояння виявилися однозначними. Рік тому канал carwow порівнював тягові можливості позашляховиків у різних цінових категоріях – новому Mercedes-AMG G 63 кинув рукавичку "заряджений" Range Rover Sport SVR.

Читайте також: У Європі вперше продали більше електромобілів, ніж дизельних авто