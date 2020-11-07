Ford офіційно представив EcoSport Active: ціни та характеристики компактного кросовера

Компанія Ford провела офіційну презентацію кросовера EcoSport у новій "позашляховій" версії Active. Новинка отримала оновлений дизайн, кілька відмінних деталей інтер'єру, а також безальтернативний двигун об'ємом один літр.

Компанія Ford позиціонує EcoSport Active, як "позашляхову" версію звичного кросовера EcoSport, який випускається з 2003 року. Нова версія отримала додатковий захист кузова у вигляді пластикових накладок, емблеми Active на передніх крилах, змінену радіаторну решітку та збільшений дорожній просвіт.

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Крім того, EcoSport Active відрізняється затемненою оптикою, тонованими задніми вікнами, чорним дахом і корпусами зовнішніх дзеркал, а також з 17-дюймовими колісними дисками з Y-подібними спицями.

Інтер'єр кросовера виконаний зі штучної шкіри з вишитими на спинках передніх сидінь літерами "А". В оснащення EcoSport Active входить мультимедійна система з восьмидюймовий сенсорним дисплеєм, круїз-контроль, електричні дзеркала з підігрівом і світлодіодна передня оптика.

Придбати новий кросовер можна з єдиною силовою установкою. У рух передньопривідний EcoSport Active призводить літрова бензинова "турботрійка" потужністю 125 кінських сил (200 Нм). Агрегат працює винятково з шестиступінчастою "механікою". За даними виробника, витрата палива на 100 кілометрів шляху складе близько 6 літрів.

Ford EcoSport Active орієнтований насамперед на європейський ринок. Вартість новинки в Іспанії складе щонайменше 24 100 євро. У Німеччині придбати кросовер можна буде трохи дешевше – від 23 880 євро.

У кінці жовтня повідомлялося, що кросовер Ford Escape, відомий за межами США як Kuga, може у майбутньому отримати "заряджену" версію з індексом ST. Таке побажання висловили покупці, які цінують потужні та швидкі автомобілі.

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