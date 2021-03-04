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Новий Холостяк Михайло Заливако розповів, яку дівчину вибере на проєкті

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Михайло Заливако - фото 1
Михайло Заливако / stb

Цього тижня, а саме 5 березня, в Україні стартує новий сезон романтичного реаліті-шоу Холостяк, де головним героєм буде 31-річний бізнесмен Михайло Заливако.

На своїй сторінці в Instagram чоловік відповів на кілька запитань, що стосуються проєкту, в тому числі розповів, за якими критеріями він буде вибирати собі дівчину.

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"У мене немає конкретного поняття "критерії". Я якщо відчую людину, то її і виберу. Трафарету у мене немає, згідно з яким я буду вибирати собі жінку", – написав новий Холостяк.

Також Михайло розповів, що дівчина в першу чергу має бути цілісною особистістю, в чомусь унікальною, щоб на ній хотілося зупинити свій погляд. "Ми завжди реагуємо на щось незвичайне. Ідеш містом, проїхала жовта машина, і ти раз звернув на неї увагу. Так само і тут. Це все емоції", – відповів бізнесмен. Відомо, що новий герой Холостяка активно займається розвитком своєї логістичної компанії, він впевнений, відповідальний і успішно досягає всіх поставлених перед собою цілей. Михайло любить спорт, подорожі, екстрим і домашніх тварин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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