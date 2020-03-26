Новий гіперкар Lamborghini показали на відео

Компанія Lamborghini організувала черговий "витік" з метою показати випробування нового трекового гіперкара, розробленого спільними зусиллями автоспортивного підрозділу Squadra Corse і дизайн-центру Centro Stile.

В офіційних повідомленнях трековий гіперкар фігурує під ім'ям Lamborghini V12, хоча раніше передбачалося, що він називатиметься Aventador SVR.

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Купе побудоване на базі дорожньої модифікації SVJ і оснащене форсованим до 830 кінських сил атмосферним двигуном V12 6.5, поєднаним з шестиступеневою "секвенталкою" Xtrac. Інсайдери стверджують, що новинка стане останнім дванадцятициліндровим Lamborghini без гібридного доважування. Тираж моделі не перевищить 40 екземплярів, а публічний дебют за прогнозами має відбутися до кінця року.

Від цивільного Aventador трекова дводверка відрізнятиметься новим аеродинамічним обвішуванням: переднім бампером з канардами та спліттером, повітрозабірником на даху і масивним фіксованим антикрилом. Заодно купе дістанеться механічний диференціалом, який самостійно блокується. Силова структура Lamborghini V12 відповідає вимогами безпеки FIA.

Зазвичай Squadra Corse відповідає за будівництво машин для чемпіонату Lamborghini Super Trofeo, але в портфоліо підрозділу є і дорожній суперкар. Перший і поки єдиний проєкт такого роду – SC18. Купе побудовано за спецзамовленням і запозичує деталі від трекових машин. Воно оснащене 6,5-літровим атмосферним V12 від Aventador SVJ, що видає 770 сил і 720 Нм моменту, і семиступінчастим "роботом" ISR з переписаною програмою управління.

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