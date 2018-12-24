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Новий гіперкар Lamborghini буде світитися у темряві

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Раніше Lamborghini показала шоу-кар - фото 1
Раніше Lamborghini показала шоу-кар / HWP

Наступного року компанія Lamborghini має розсекретити гіперкар LB48H, який цього літа був показаний обмеженому колу клієнтів.

Різні дані про машину з часом просочувалися в мережу, і ось з'явилася ще одна цікава деталь. За відомостями видання Road and Track, цей автомобіль буде світитися у темряві. Подробиці інсайдери не розкривають. Чи йде мова про вставки на кузові, незвичайні світлові прилади на додаток до стандартних або, може бути, фарба з ефектом фосфоресценції, яка вбирає денне світло, а потім деякий час віддає його вночі?

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В електричному шоу-карі Terzo Millennio помаранчевим спиці були вбудовані в мотор-колеса, і світилися.

Нагадаємо, що машина з умовним позначенням LB48H (сподіваємося, у серії їй дадуть більш милозвучне ім'я) повинна виявитися гібридом з агрегатом V12 і електромоторами. У зовнішності купе глядачі нібито знайдуть деякі відсилання до фантастичного Terzo Millennio 2017 року. Буквального повторення екстер'єру не буде, як і прямого копіювання техніки.

Шоу-кар Terzo Millennio - фото 297358
Шоу-кар Terzo Millennio

Концепт Terzo Millennio виявився свого роду тестовою платформою, на якій італійці випробували деякі спірні розробки вчених з Массачусетського технологічного інституту.

У Terzo Millennio були незвичайні кузовні деталі з інтегрованими суперконденсаторами для зберігання енергії (щось подібне було у Volvo у 2013 році). Крім того, до складу композитних панелей входили нанотрубки з якимось складом для самостійного затягування мікроскопічних тріщин і дефектів. Це було щось на кшталт такого кроку еволюції фарби, яка "самостійно заживає". Реальна ефективність такої розробки залишилася під питанням. Дуже б вразило, якби Lamborghini хоча б в дрібну серію запустила подібний композит. Швидше за все, покупцям доведеться задовольнятися чимось простішим. Наприклад, світінням.

Точну вартість Terzo Millennio, оскільки це концепт, назвати важко. Проект обійшовся в мільйони. Про ціну дрібносерійного LB48H кажуть, що вона в районі $ 2,5-3 млн.

Шоу-кар Terzo Millennio - фото 297359
Шоу-кар Terzo Millennio

Є сумніви і щодо суперконденсаторів, навіть не вбудованих в панелі кузова, а хоча б просто встановлених окремим блоком. Такі накопичувачі можуть на дуже короткий час віддавати гігантську потужність електромоторів. Зате сумарної кількості енергії, яку вони здатні утримати, – замало. Мабуть, замість суперконденсаторів або на додаток до них на LB48H ми побачимо і літієво-іонний акумулятор. Так чи інакше, а гіперкар вийде обмеженим тиражем і послужить своєрідною вітриною передових розробок компанії. Він прокладе дорогу набагато більш доступним спадкоємцям нинішніх моделей Aventador і Huracan. Вони отримають гібридну добавку до своїх ДВЗ.

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Джерело: Drive
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