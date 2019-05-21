Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Електрокари Honda і GM дозволять власникам заробити

  • 5
Власники електромобілів зможуть додатково заробляти - фото 1
Власники електромобілів зможуть додатково заробляти

Компанії Honda і General Motors запустили дослідний проект в області взаємодії електромобілів і "розумних електромереж" майбутнього. Мета - з'ясувати, чи можна використовувати електромобілі для стабілізації енергопостачання та додатково заробітку.

Видання Nikkei Asian Review пише, що в рамках проекту партнери хочуть розробити способи отримання інформації про взаємодію машин з електричними мережами. Це дозволить власникам електрокарів отримувати винагороду за накопичення енергії в батареях і її подальшу віддачу в загальну мережу. Дослідження проведуть у рамках ініціативи Mobility Open Blockchain Initiative, яку курує міжнародний консорціум автовиробників і IT-компаній.

І ще: Nissan Navara отримав унікальну версію для подорожей

Передбачається, що "розумні електромережі" будуть використовувати поновлювані джерела енергії, які не завжди стабільні. Електромобілі допоможуть усунути цю проблему і згладити провали та перебої в подачі електроенергії. Крім того, для власників вони стануть джерелом постійного доходу.

Власники електромобілів ділитимуться енергією за гроші - фото 329169

Honda і GM співпрацюють не перший рік, наприклад, над паливними елементами наступного покоління, технологіями зберігання водню та безпілотниками. Нещодавно компанії заявили, що також будуть разом розробляти батареї підвищеної місткості для електрокарів.

Читайте також: Максимум потужності: розгін 1000-сильного гібрида Ferrari зняли на відео

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
  • 18 травня, 15:50
  • 169
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 519
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1481009
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт