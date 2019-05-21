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Електрокари Honda і GM дозволять власникам заробити
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Компанії Honda і General Motors запустили дослідний проект в області взаємодії електромобілів і "розумних електромереж" майбутнього. Мета - з'ясувати, чи можна використовувати електромобілі для стабілізації енергопостачання та додатково заробітку.
Видання Nikkei Asian Review пише, що в рамках проекту партнери хочуть розробити способи отримання інформації про взаємодію машин з електричними мережами. Це дозволить власникам електрокарів отримувати винагороду за накопичення енергії в батареях і її подальшу віддачу в загальну мережу. Дослідження проведуть у рамках ініціативи Mobility Open Blockchain Initiative, яку курує міжнародний консорціум автовиробників і IT-компаній.
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Передбачається, що "розумні електромережі" будуть використовувати поновлювані джерела енергії, які не завжди стабільні. Електромобілі допоможуть усунути цю проблему і згладити провали та перебої в подачі електроенергії. Крім того, для власників вони стануть джерелом постійного доходу.
Honda і GM співпрацюють не перший рік, наприклад, над паливними елементами наступного покоління, технологіями зберігання водню та безпілотниками. Нещодавно компанії заявили, що також будуть разом розробляти батареї підвищеної місткості для електрокарів.
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