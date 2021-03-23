Шестиколісний 70-річний Fiat з винним баром пустять з молотка за нічогеньку ціну

На італійському аукціоні Asti Bolaffi виставлять на продаж унікальну шестиколісну вантажівку Fiat 500 C Ollearo 1950 року випуску. За незвичайну машину, обладнану винним баром планують отримати 35 000 євро.

Унікальну вантажівку, виставлену на Asti Bolaffi, побудували інженери туринської фірми Ollearo. За основу проєкту фахівці взяли вантажівку Fiat 500 зразка 1950 року. Під час модернізації на автомобіль, який створювали для роботи на виноробні, встановили додаткову вісь. Крім того, вантажівку обладнали металевим кузовом, в якому розмістили винний бар.

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Незвичайну вантажівку експлуатували за призначенням до середини 80-х років минулого століття. Кілька років по тому Fiat 500 С Ollearo провели глибоку реставрацію, у процесі якої автомобіль повністю перефарбували у зелений колір, а також встановили на задню вісь дерев'яний кузов. Відтоді пересувний винний бар зберігався у приватному музеї.

Двомісний салон вантажівки виконаний з натуральної коричневої шкіри. У рух Fiat 500 С Ollearo призводить 569-кубовий бензиновий двигун потужністю 16 кінських сил. Агрегат працює у парі з механічною трансмісією. За словами продавця, за роки простою мотор автомобіля кілька разів заводили, проте потенційному покупцеві необхідно буде перевірити технічний стан машини.

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